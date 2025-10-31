新ブランドの誕生に、人気ブランド同士がコラボレーションしたアイテムもたくさん登場。これから活躍するニットも続々。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！NY発のアクセサリーブランド『アドヴェン』が日本初上陸！W19×H12×マチ16cm \104,500（アドヴェン/トゥモローランド TEL. 0120-983-511）コンパクトなスエードバッグは、ショルダーストラップ付きの2WAY仕様。秋の訪れを感じさせる、深みのあるグリーンに