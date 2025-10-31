「○○さんだけ特別にこの価格でいきます」ハウスメーカーの営業マンにこのように言われたら、あなたはどのように感じますか？ もしラッキーと思った人は、営業マンの口車に乗せられて損をしてしまうかもしれません。「営業マンに騙されるケースは今もある」と警鐘を鳴らすのは、YouTubeでプロならではの視点で住宅の情報を発信する平松建築の平松明展さんです。◆住宅営業マンに騙されて損をするケースとは…「例えば、ライフプ