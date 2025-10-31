女優の比嘉愛未（39）が31日までに自身のインスタグラムを更新。かつてNHK朝の連続テレビ小説で共演した俳優との2ショットを披露した。「お兄ちゃん」とつづると俳優の内田朝陽と自身が寄り添い頬に手をやるショットをアップ。「朝ドラ『どんと晴れ』から19年だね〜これからもよろしくね♪」と記した。2人は07年前期の朝ドラ「どんと晴れ」で夫婦役を演じていた。