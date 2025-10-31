お笑いトリオ・GAGの安田ファニー（42）が30日、自身のXを更新。第2子、第3子となる双子の男児が誕生したと報告した。【画像】GAG安田ファニー、双子男児誕生「ファニーな家庭を目指します！」安田は「【双子誕生】この度、安田家に第二子第三子となる双子の男の子が誕生しました！母子ともに健康です！」と報告。続けて「家族力合わせてファニーな家庭を目指します！その為にコントマンとして成長あるのみ！よっしゃー！！