誕生から10年、女性の美しさを支え続けてきた「グラモアブラ」が、ついに10周年を迎えました。産後の体型変化に悩んだ女性デザイナーの想いから誕生し、多くの女性に支持されてきた“育乳ブラ”の代表格。その節目を祝して登場する新色は、華やかで上品な「マーメイド」。さらに10月下旬には「シアーブラウン」と「シアーグレー」も仲間入り。自分らしく輝く毎日をサポートしてくれます&#9825