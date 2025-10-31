フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『ぼくらの界隈 〜歌舞伎町のボニーとクライド〜』を、31日から独占配信。豊田裕大、志田こはくらが出演している。『ぼくらの界隈 〜歌舞伎町のボニーとクライド〜』(C)フジテレビ今作は、親の虐待でトー横に逃げてきた琴也(豊田)が、天音(志田)と名乗るトー横キッズの少女に出会い恋に落ちる。ある日、東條(忍成修吾)と名乗る男が天音に近づき、天音はマフィアの元で