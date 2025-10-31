英アンドルー王子/Jordan Pettitt/Pool/Getty Imagesロンドン（ＣＮＮ）英王室は３０日、チャールズ国王が弟のアンドルー王子の「王子」の称号を剥奪（はくだつ）し、邸宅から退去させる手続きを始めたと発表した。アンドルー王子は性犯罪で起訴され勾留中に死亡したジェフリー・エプスタイン元被告との関係をめぐって批判されてきた。また、エプスタイン元被告の性的人身売買ネットワークの被害者として知られる故バージニア・ジ