東京都は感染者数が急増しているとして、30日「インフルエンザ注意報」を発表しました。都によりますと先週26日までの1週間に報告された1医療機関あたりのインフルエンザの感染者数は前の週の5.59人からおよそ2倍となる10.37人となり都の注意報基準である10人を超えました。幼児から10代で感染者数が急増しています。東京都は、「インフルエンザの予防、拡大防止のために、引き続き、こまめな手洗い、消毒、咳エチケット等の基本的