オンライン診療やAGA治療・ED治療・医療業界のさまざまなカテゴリーにおける情報を発信するサイトを運営するマーサリーはこのほど、「薄毛治療・AGA治療に関するアンケート」の調査結果を発表した。○■年齢・性別回答した100名の年齢と性別は以下の通りだった。○■薄毛・抜け毛を自覚した年齢はいつですか?薄毛を自覚した年齢についてのアンケートを取った。「30代」が42.0%で最も多く、次いで「40代」が28.0%となり、薄毛が気に