東京CPI受けやや円買い、ドル円154円割れ水道基本料無償化が終了 東京都10月の消費者物価指数は前年比+2.8%と市場予想の+2.4%を上回った。コアCPIも+2.8%と予想の+2.6%を上回った。食料、生鮮食品、衣類・履物など伸び鈍化したものの、水道・光熱費が前回の-2.6%から+1.9%に上昇に転じた。6月から始まった水道の基本料金無償化が終了したことがCPIを押し上げた。 CPIを受けやや円買い、ドル円は154円台を割り込んだ。ただ