１１月２日、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国はオンライン会合を開催し、自主減産の解消に向けて１２月の生産枠を決定する。今週の報道によると、１０月や１１月と同様に日量１３万７０００バレルの引き上げとなる見通し。なお、来月３０日にはＯＰＥＣプラス全体の閣僚会合も予定されている。 MINKABU PRESS