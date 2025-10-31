ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）がワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦を翌日に控えた３０日（日本時間３１日）、敵地・トロント（カナダ）での練習で爆笑をかっさらった。突然、球場にいた俊足の金慧成内野手にベースランニング対決を提案。５３歳ながら軽快な足取りでリードを保ったが、二塁ベースを回ると、足がもつれてヘッドスライディングをするように転倒。バッタリと倒れ、グラウンド内にいた関係者らは大爆笑。右ふ