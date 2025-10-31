不二家は、2025年10月31日に、FOOD & TIME ISETAN OFUNA内に「西洋菓子舗 不二家 FOOD & TIME ISETAN OFUNA店」をオープンします。OFUNA店限定のスイーツやオープン記念福袋も店舗限定スイーツ「洋菓子屋さんの苺大福」や人気の定番商品をはじめ、オープン記念企画として、オープン記念福袋やプレゼントキャンペーンも実施します。西洋菓子舗 不二家 FOOD & TIME ISETAN OFUNA店は、10月31日10時にオープン。営業時間