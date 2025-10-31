30日朝、三種町の山本中学校の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。能代警察署の調べによりますと、30日午前6時10分ごろ、三種町森岳字関ノ台の町道を車で走っていた50代の女性が、道路にいる体長約50センチのクマ1頭を目撃しました。山本中学校までは約20メートルで、警察が注意を呼びかけています。