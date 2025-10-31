30日朝、能代市の浅内小学校の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。能代警察署の調べによりますと、30日午前6時50分ごろ、能代市浅内字上ノ山を車で走っていた50代の男性が、草地のカキの木にのぼっている体長約1メートルのクマ1頭を目撃しました。浅内小学校までは約80メートルで、警察が注意を呼びかけています。