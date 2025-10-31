AGA（男性型脱毛症）は多くの男性が悩んでいる問題です。最近では医療技術が進化したことにより、これまでは治療法がなかった症状でも改善が期待できるようになりました。今回はAGA治療の注意点について、東京メモリアルクリニックの胗澤先生に教えてもらいました。 監修医師：胗澤 正之（東京メモリアルクリニック） 2006年3月北里大学医学部卒業。2008年4月同大学形成外科・美容外科教室入局。2015年4月日本形