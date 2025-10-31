Image: Lomography アナログ×デジタルの融合でもあるなあ。プラスチックのビンテージ風カメラってなんだか物足りないと感じていた皆さま、皆々さま。古き良き、新しきも良きを融合させたフィルムカメラがありますよ。開発したのはLomography（ロモグラフィー）。モデル名は「Lomo MC-A」です。 Image: Lomography