ハウステンボスにて、秋ファッション全開のロケ『週刊プレイボーイ』で連載中の「ライクの森」。人気モデルの市川紗椰（さや）が、自身の特殊なマニアライフを綴るコラムだ。今回は「Ｔシャツ一枚」について語る。＊＊＊朝の風が冷たくなってきましたね。お犬さまの散歩に出かけると、どこからか金木犀（きんもくせい）の香りがしてきて、空の色もなんとなく「もう夏じゃないですよ」って言っているような気がする今日この頃で