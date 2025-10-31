厚生労働省は３１日午前、９月の有効求人倍率（季節調整値）は前月から横ばいの１・２０倍だったと発表した。新規求人倍率（同）は前月を０・０１ポイント下回る２・１４倍だった。新規求人数は、前年同月比で３・２％減少した。産業別では、「卸売業、小売業」が７・４％減、「情報通信業」が６・８％減、「宿泊業、飲食サービス業」が３・９％減などだった。