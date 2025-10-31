芥川賞作家の金原ひとみが歌舞伎町を舞台に描き、第35回柴田錬三郎賞を受賞した同名小説を映画化した『ミーツ・ザ・ワールド』（監督：松居大悟、主演：杉咲花）が公開中だ。本作に、俳優の菅田将暉が声の出演していることが公式に発表された。【動画】歌舞伎町で撮影を敢行した『ミーツ・ザ・ワールド』予告編擬人化焼肉漫画「ミート・イズ・マイン」を愛読するも、自分を好きになれない27歳の女性・由嘉里（杉咲）が、歌舞伎