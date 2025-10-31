米オスカー女優ジェニファー・ローレンス（35）が、米ニューヨーカー誌のインタビューで来春に撮影を予定している新作映画でヌードシーンを演じるために豊胸手術を受けることを明かした。映画「世界にひとつのプレイブック」（12年）でアカデミー賞主演女優賞を獲得したローレンスは、19年に結婚したアートディーラーの夫クック・マロニー氏との間の第2子を今春出産したばかりだが、体形がもとに戻らなかったことが理由だとコメン