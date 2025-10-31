おうちでのカフェタイムを盛り上げる【スターバックス】の「グラスマグ」に注目。透明でドリンクの色合いが映える、目でも楽しませてくれそうなグラスがラインナップしています。今回は独特なカットが施されたマグ、コラボで登場したピンクマグをご紹介。身近な方へのプレゼントとしてもおすすめです。 上品さが漂う「TEAVANA® ハンドルグラスファセットクリア296ml」 公式オンラインもしくは限定店舗で買える