株式会社SUBARUは、2025年10月29日から開催中の「Japan Mobility Show 2025」において、グローバルBEV第2弾モデル「Trailseeker prototype（日本仕様）」を初公開した。 同モデルは、日常から非日常までを力強く支える走行性能とSUVとしての高い実用性を両立した新型EVで、アクティブなライフスタイルを後押しするモデルとなっている。加えて、同社は「Performance」と「Adventure」の2軸でブランドの個性を際立たせる多彩