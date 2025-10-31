ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が３０日（日本時間３１日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦を翌日に控え、本拠地のロサンゼルスから敵地・トロント（カナダ）に移動して公式会見に出席した。「選手たちは多分午前７時くらいに着いたと思う。私たち（首脳陣）はおそらく１時間ほど前に到着した」といい、選手は第５戦終了後すぐに移動し、スタッフは当日出発になった理由について「それは主に選手たちの希望だね。彼ら