気力や体力がなくて、今日はもう台所に立ちたくない…って時、パパッとごはんが作れるアイテムがあると嬉しいですよね。そんな時におすすめしたいパスタソースがダイソーにあります！ストック買い待ったなしのお手軽さなので、ダイソーでお買い物の際はぜひ探してみてくださいね。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左から）：まぜCiao！海老トマトクリーム／まぜCiao！ミートソース価格：各￥108