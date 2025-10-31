ワールドシリーズ（WS＝7回戦制）で2勝3敗の崖っ縁に立たされたドジャースは30日（日本時間31日）、ブルージェイズの本拠トロントのロジャーズ・センターで練習を行い、デーブ・ロバーツ監督（53）が会見を行った。31日（日本時間1日午前9時開始予定）の第6戦、そして11月1日（同2日午前9時試合開始予定）の第7戦に勝たなければ世界一連覇への道はたたれる。第4戦では2得点、第5戦では1得点に終わった。会見では、「一部の選