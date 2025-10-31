東京都心（共同通信社ヘリから）総務省が31日発表した10月の東京都区部の消費者物価指数（中旬速報値、2020年＝100）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合指数が111.0となり、前年同月比で2.8％上昇した。伸び率は9月の2.5％から拡大した。コメ類の上昇率は40.0％。上げ幅は6カ月連続で縮小したが、需要逼迫に加えて人件費や資材価格の高騰で価格が高止まりしている。全体の伸び率拡大は、東京都が夏の酷暑対策として実施した