北米で発売され日本導入が期待されていた「ウィルダネス」モデル（筆者撮影）【写真】さらにワイルドなフォレスター、「ウィルダネス」が日本導入へ！ついにスバル「ウィルダネス」日本上陸が決まった。スバルがジャパンモビリティショー2025で「フォレスター・ウィルダネス」を初公開し、日本発売を公言したのだ。ウィルダネスとは、「アウトバック」（2022年）を皮切りに「フォレスター」（2022年）、「クロストレック」（2024年