ブルージェイズが3勝2敗とリードしたワールドシリーズ（WS）は31日（日本時間11月1日）にトロントで第6戦が行われる。両チームは前日の30日（同31日）、ロジャーズ・センターで調整した。崖っ縁のドジャースはデーブ・ロバーツ監督が体を張ってチームを盛り上げた。試合前日会見を終えるとグラウンドに姿を表し、キム・ヘソン内野手と一塁からのベースランニング競争を実施。3メートルほど前からスタートするハンデありで、二