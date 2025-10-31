ドジャース・ロバーツ監督は３０日（日本時間３１日）、敵地トロントでの練習前に第６戦に向けて会見を行った。二刀流の大谷翔平投手について、リリーフや外野を含めて起用法に関する質問が相次いだ。２勝３敗、敵地での戦い。ロバーツ監督は「翔平とは登板について話していない？」と問われ、「その通り。これからフィールドに出た時に話し合う予定だ」と語った。大谷は２８日（日本時間２９日）の第４戦に先発。七回途中４