川崎支局長上原三和川崎市、とりわけＪＲ川崎駅周辺は多国籍な地域だ。アジア地域を中心に様々な国をルーツにする人とすれ違い、母国料理のレストランの看板が次々と目に飛び込んでくる。特注のパンに煮豚・ベトナムハム・たっぷりの野菜ベトナム料理店「サイゴンキムタン」は駅前の繁華街の一角にある。サイゴンは旧南ベトナムの首都名、キムタンは「鐘の音」という意味だ。ホーチミン出身の店主、クエン・タオさん（４６）