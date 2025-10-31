初めての育児は、誰にとっても不安でいっぱいだ。しかし、2人目以降はそうではないと子育て経験者が口を揃えて言うのはなぜだろうか?米国人人ジャーナリストが、育児で変化する人間の脳を解説する。※本稿は、チェルシー・コナボイ（著）、竹内薫（訳）『奇跡の母親脳』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。2人目以降の育児が比較的楽になる理由ほとんどの親では最初の数週間の強い没頭感は産後4カ月あたりから減少し始め