公式練習で調整する中井亜美＝サスカトゥーン（共同）【サスカトゥーン（カナダ）共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第3戦、スケートカナダは31日（日本時間11月1日）にカナダのサスカトゥーンで開幕する。30日は公式練習が始まり、女子で注目の17歳、中井亜美（TOKIOインカラミ）は「してきた練習を信じれば大丈夫。しっかり自分の演技に集中したい」と意気込んだ。第1戦でGP初出場優勝の中井は3位以内に入