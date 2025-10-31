義姉が「相続分は放棄した」と話しているものの、実際には「気持ちがあるから売却に反対したい」と強く言われると、心情的には揺れ動きます。夫の実家を売却して老後資金に充てたいというあなたの思いと、義姉の想いが衝突するこのような場面では、法律と感情の両方を意識した対応が求められます。 本記事では、義姉の放棄主張の法的効力・売却への権利と手続き・感情面への配慮を総合的に整理し、どのように進めるべきかをご