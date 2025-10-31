IVEのレイが、磨きのかかった美貌でファンを魅了した。《写真》「伝説だ」レイ、意外な“ボリューム感”レイは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。公開されたのは、10月25日に開催された「TikTok Awards Korea 2025」に出席した際のオフショット。レイは、大きなリボンとドレープがアクセントになったタイトドレスを着用している。胸元まで大きく開いたドレスからは華奢な肩と美しいデコルテをあらわにし