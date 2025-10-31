この漫画は、作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる公務員の夫をもつ妻が不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。他人同士が人間関係を作っていく過程では、お互いの価値観や習慣に驚くこともありますよね。友人や知り合い程度ならそれもスルーできる場合がありますが、夫婦となるとつい「どうして？」「どういうこと？」「何で？」と問い詰めたくなるものも出てくるでしょう。そうした時に、問い詰めた先