総務省が３１日発表した１０月の東京都区部の消費者物価指数（２０２０年＝１００、中旬速報値）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合が１１１・０と、前年同月比２・８％上昇した。伸び率は９月から０・３ポイント上昇したものの、４か月連続で３％を下回った。上昇は５０か月連続。品目別では、光熱・水道が前年同月比で１・９％上昇した。今夏に東京都が一般家庭向けに実施した水道基本料金の無償化が終了した影響で、９月