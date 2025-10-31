30日午後11時45分ごろ、兵庫県たつの市の住宅で、住人男性（51）から「2階で服が燃えている」と119番があった。県警たつの署などによると、焼け跡から2人の遺体が見つかった。男性の70代母と40代弟と連絡が取れておらず、署が身元や出火原因を調べている。署によると、住宅は木造2階建てで、男性らが3人で暮らしていた。男性は当時1階にいて無事で、母と弟は2階にいたとみられる。現場はJR竜野駅から北東に約2キロの住宅街。