韓国No.1ダーマコスメブランド「AESTURA」から、ホリデー限定のスキンケアコレクション「アトバリア365 クリームギフトセット」が登場します。カプセル妖精が描かれた可愛い限定デザインのパッケージには、保湿120時間³持続の高保湿クリームと、肌をなめらかに整えるエマルジョンをセット。乾燥が気になる季節に、自分へのご褒美や大切な人への贈り物としてもぴったりな特別アイテムです&#9825