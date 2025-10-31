創設30周年を迎えたアビスパ福岡を西日本スポーツは担当記者をつけてずっと追いかけてきた。歴代の担当記者が思い出をつづる。◇◇◇今季は苦戦しているとはいえ、J1に定着をしている現在のアビスパ福岡がまぶしく映る。いやあ、本当に。担当記者をうらやましく思う。試合について、選手について語ることができる日々なのだ。2006年から2年ちょっと携わった当時はそれどころではなかった。苦悶のアビスパ