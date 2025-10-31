北日本では、平年並みの気温となる時期があるものの、1か月を通した気温は、平年並みか高くなる見込みです。東日本や西日本では高温傾向が続くでしょう。この先1か月の降水量は、太平洋側の広い範囲で平年より多くなりそうです。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】11月前半の天候について、北日本日本海側では、例年と同様にくもりや雨または雪の日が多いでしょう。北日本太平洋側では、例年と同様に晴れる日が多い見込みです