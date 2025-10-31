イギリスのアンドリュー王子が「王子」の称号を剥奪される見通しとなりました。アンドリュー王子をめぐっては、少女への性的虐待などの疑惑が取り沙汰されていました。【映像】英王室の声明イギリス王室は30日、チャールズ国王が弟のアンドリュー王子の「王子」の称号などを剥奪する手続きを始めたと発表しました。アンドリュー王子は今後、現在暮らしている王室の公邸を退去し、私邸に移る見通しだということです。アンドリ