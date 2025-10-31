ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が３０日（日本時間３１日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦を翌日に控え、敵地・トロント（カナダ）で公式会見に出席した。前日の第５戦の試合前会見では、第４戦に先発して７回途中６安打４失点だった大谷翔平投手（３１）を第６戦以降にリリーフ待機させる可能性を示唆していた指揮官はこの日、大谷を第７戦ではなく中２日で第６戦に投入する可能性について「明日彼がどういう状態で