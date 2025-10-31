山本由伸（c）SANKEI ワールドシリーズ連覇を目指すロサンゼルス・ドジャースは、2勝3敗と後がない状況で敵地トロントに乗り込む。 チームの命運を託されたのは、日本の右腕・山本由伸（27）。大事な第6戦の先発を前に会見に臨んだ山本は、静かな口調で「勝つことだけに集中したい」と語り、冷静な表情の中に強い決意をにじませた。 「とにかく勝つことに集中して、勝つだけだと思って、目の前の試合に