東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値178.25高値178.82安値176.82 181.11ハイブレイク 179.96抵抗2 179.11抵抗1 177.96ピボット 177.11支持1 175.96支持2 175.11ローブレイク ポンド円 終値202.70高値203.27安値201.00 205.92ハイブレイク 204.59抵抗2 203.65抵抗1 202.32ピボット 201.38支持1 200.05支持2 199.11ロ&#1254