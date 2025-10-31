東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.92高値8.95安値8.86 9.05ハイブレイク 9.00抵抗2 8.96抵抗1 8.91ピボット 8.87支持1 8.82支持2 8.78ローブレイク シンガポールドル円 終値118.50高値118.67安値117.44 120.20ハイブレイク 119.43抵抗2 118.97抵抗1 118.20ピボット 117.74支持1 116.97支持2 116.51ローブレイ