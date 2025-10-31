８時５０分に日本鉱工業生産（速報値）（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 鉱工業生産（速報値）（9月）08:50 予想1.3%前回-1.5%（前月比) 予想2.4%前回-1.6%（前年比)