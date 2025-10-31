この記事をまとめると ■ホンダがジャパンモビリティショー2025にブースを出展した ■「CR-V e:FCEV」と国内導入予定の「CR-V e:HEV RSブラックエディション」を展示 ■車両価格などの詳しい情報は2025年冬の発表時に明らかになる ついに現行型CR-Vにハイブリッドモデルが追加される ホンダは、2025年10月29日にプレスデーが行われた「ジャパンモビリティショー2025」において、CR-Vのハイブリッドモデルを日本国内で初披露した