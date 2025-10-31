アルフレッサホールディングス [東証Ｐ] が10月31日朝(08:30)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の153億円→174億円(前年同期は162億円)に13.7％上方修正し、一転して6.9％増益見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の397億円(前期は404億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2026年3月期第2四半期（中間期）の連結業績