バンダイは、『仮面ライダーW』より「DXダブルドライバーハイスペックベルト帯」(7,150円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定 。2026年3月発送予定「DXダブルドライバーハイスペックベルト帯」(7,150円)『仮面ライダーW』より、別売りの「「DXダブルドライバー」、スペックアップしたベルト帯・マキシマムスロット・ベルト留めがセットで登